El reparto de cuotas del acuerdo con la Unión Europea centrará la cumbre del Mercosur

A dos meses de la entrada en vigor provisional del pacto, los países fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur) -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- aún no acuerdan entre ellos qué porcentaje de las exportaciones corresponde a cada socio.

Si bien la lógica inicial hace prever repartos equitativos, el tema se vuelve espinoso ante las asimetrías económicas que presentan estos países.

Un ejemplo de esto son las negociaciones que se entablarán por el reparto de la cuota de exportación de carne de pollo, fijada por la UE en 180.000 toneladas, según dijo hace semanas el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme.

Paraguay ha adelantado que exigirá su porción del 25 % de este cupo, pese a que no tiene capacidad para asumir envíos de 45.000 toneladas anuales.

"Nuestra postura concreta es que debemos tener el 25 % de las cuotas de aquellos productos que la tengan. Es sumamente importante esto para nosotros, es una cuestión de prioridad poder mantener y poder conseguir eso", dijo a EFE el viceministro de Comercio y Servicios del Paraguay, Alberto Sborovsky.

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Estos acuerdos, prosiguió, evitarían que entre los socios del Mercosur impere "la ley de la selva", donde "el primero llegado es el primero servido".

Argentina envió a inicios de marzo un primer cargamento de miel natural bajo el acuerdo de libre comercio con la UE, solo una semana después de que el país ratificara la firma del histórico pacto.

La miel, que fue importada por una firma alemana, entró al mercado europeo con arancel cero, cuando antes era gravada con el 17,3 %.

Entonces, los exportadores argentinos se apresuraron a solicitar permisos y agotaron en pocas semanas las cuotas preferenciales asignadas al Mercosur para la miel, así como para los huevos y el arroz.

Brasil también vio crecer sus envíos globales al bloque de los Veintisiete, donde en mayo exportó un 8,8 % más, hasta los 4.908 millones de dólares, en relación al mismo mes de 2025.

Aunque los principales productos exportados ese mes al bloque europeo, como petróleo o minerales, ya estaban exentos de aranceles, otros sectores recibieron beneficios directos, como la industria de la carne de pollo.

Según datos de ABPA, la patronal del sector, las exportaciones de este rubro se dispararon en mayo un 61,6 %, hasta las 40.200 toneladas, una cifra cercana al 25 % que reclama Paraguay.

El caso uruguayo es diferente, porque el país continúa enviando la mayoría de productos a China, su principal socio comercial por delante de la Unión Europea.

En esta nación, la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE aún no ha tenido efecto en el volumen de exportaciones. Por el contrario, en mayo las exportaciones desde Uruguay cayeron un 3 % con respecto al mismo mes de 2025 y totalizaron 1.142 millones de dólares en cifras que estuvieron lideradas principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y soja.

Los expertos en comercio exterior Gonzalo Oleggini e Ignacio Bartesaghi coincidieron, en diálogo con EFE, en que aún es muy pronto para determinar el efecto del tratado en las exportaciones uruguayas y señalaron que los sectores que le han sacado provecho ya estaban acostumbrados a comercializar con Europa.

Por su parte, Paraguay ya inició el comercio bajo el marco del acuerdo, aunque con cuotas exclusivas para el país, dijo Sborovsky a EFE.

Asimismo, aseveró que los equipos técnicos del Mercosur tendrán un próximo encuentro en octubre próximo para tratar, de ser necesario, el tema de los cupos.

"Nuestro criterio va a seguir manteniéndose igual: necesitamos el 25 % de las cuotas", insistió.

Paraguay concluirá su mandato pro tempore con el logro de haber sido el anfitrión de la firma del tratado de libre comercio que ambos bloques negociaron durante más de un cuarto de siglo, y que entró en vigor de forma provisional el pasado 1 de mayo.

La de Asunción será una cumbre de presidentes a la que asistirán, además de los socios tradicionales los mandatarios de Panamá, Chile y Ecuador, Estados asociados al grupo.