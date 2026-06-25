Iglesia de Venezuela pide ir a centros de acopio para ayudar a afectados por terremotos

La Arquidiócesis de Caracas pidió a la población llevar alimentos enlatados, agua potable, vendas, alcohol, guantes de látex y otros insumos, así como herramientas que se utilizan en labores de rescate, según una publicación en Instagram.

Asimismo, indicó que estos insumos se pueden llevar a la sede de Caritas en Montalbán, a la Parroquia la Sagrada Familia y El Buen Pastor, los tres puntos en Caracas.

Por su parte, Nedward Andrade, sacerdote de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), informó que se están recolectando insumos para ayudar a los afectados por los terremotos.

"En seguida tengamos una cantidad prudente realizaremos el envío necesario", apunto Andrade en una entrevista con EFE.

En este contexto, expresó sus condolencias a las familias que han perdido a algún ser querido y se unió a la oración por todos los que aún permanecen atrapados.

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"Tendremos misas para orar por estos hermanos afectados, por los fallecidos, por los que han resultado heridos, por los que han perdido su hogar", concluyó el sacerdote.

El Ministerio para el Turismo habilitó la recepción de alimentos no perecederos, agua potable y otros en su sede principal en Caracas y Flor de Venezuela, en el estado Lara (oeste), y los centros regionales del Instituto Nacional de Turismo, con atención las 24 horas, según dijo en un comunicado publicado en su Instagram.

Mientras tanto, al menos 40 toneladas de ayuda humanitaria saldrán este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.