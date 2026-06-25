La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,46 %

En tanto, el índice general S&P BYMA bajó 0,40 %, a 129.196.632,07 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Aluar (-3,6 %) e IRSA (-2,9 %), mientras que las que más subieron fueron las de Ternium (+0,9 %) y Edenor (+0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 0,6 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 435 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.495 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.477 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.530 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó 1,9 %, a 1.505,54 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,4 %, a 1.499,38 pesos por unidad.