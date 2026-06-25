La educación, "clave" para mejorar seguridad vial en R. Dominicana, según Fundación Mapfre

"Soy una fiel convencida de que la educación es la clave para poder evolucionar y salir en muchos casos de los círculos de pobreza", expresó a EFE en una entrevista con motivo de su visita a la República Dominicana, en un viaje de cooperación en el que está acompañada de la infanta Elena de Borbón, directora de proyectos de dicha institución.

La directora abogó por educar en distintas disciplinas, tanto en educación básica, como en el ámbito de la alimentación o financiero, así como en seguridad vial, dominio en el que su fundación desarrolla un proyecto en República Dominicana desde el año 2012.

Desde el 2016 hasta el 2025, un total de 29.924 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en la República Dominicana, de acuerdo con los datos de la Fundación Mapfre.

Además, el país caribeño ocupa el quinto lugar mundial en siniestros de tránsitos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A este respecto, Vega reconoció que existe "un reto de país enorme" y constituye una de las principales actividades que desarrolla la Fundación Mapfre en la República Dominicana, donde ha conseguido llegar hasta 1,2 millones de personas para concienciar sobre la importancia de la seguridad vial.

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A través del proyecto "Seguridad vial: Educación para salvar vidas" la entidad española pretende crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, prevenir accidentes y proteger la vida de todos los usuarios de las vías, incluyendo peatones, conductores y pasajeros.

En ese sentido, Vega señaló que el proyecto está dirigido a cuatro públicos: en la educación de los niños, en escuelas públicas y privadas; en empresas, ya con adultos; y con los sindicatos de transporte, específicamente el de los "motoconchos", como se conoce popularmente al taxi en moto en el país caribeño.

Por otro lado, Vega hizo énfasis en la iniciativa local 'Nuestros Pequeños Hermanos', que brinda una familia y un hogar permanentes a niños huérfanos, abandonados y otros infantes en situación de riesgo que viven en condiciones de extrema pobreza.

La Fundación Mapfre realizó una alianza en 2013 con este proyecto porque es una entidad con la que comparte la misma visión, basada en el cuidado integral de niños y niñas, aseguró la directora.

"Nuestra idea fundamental es poder generar oportunidades de desarrollo para que ellos (los niños), además de crecer y evolucionar como personas, se conviertan como ciudadanos en agentes de cambio dentro de sus propias comunidades", expresó acerca de este y otros proyectos educativos que desarrolla su fundación en múltiples países.

Además de ello, Vega reivindicó el papel que juegan las entidades locales en todos los proyectos que desarrolla su fundación, como es el caso de las iniciativas que desarrolla en República Dominicana, donde la entidad tiene más de 400 voluntarios locales.

"Siempre nos apoyamos en aquellas entidades que conocen bien la realidad local y que saben cómo trabajar en cada una de las comunidades", destacó.