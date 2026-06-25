Lula conversa con Delcy Rodríguez y ya coordina envío de ayuda a Venezuela tras los sismos

"Convocamos a varios ministros para coordinar el envío de toda la ayuda necesaria: agua potable, bomberos, defensa civil, alimentos y medicamentos", dijo Lula en un evento en el que pidió solidaridad para el pueblo venezolano.

"Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para ayudar a Venezuela a salir de esta confusión del terremoto", agregó el mandatario brasileño.

El jefe de Estado ya había manifestado su "gran preocupación y consternación" por el impacto de los dos sismos que golpearon el centro de Venezuela, horas después de ocurridos, a través de las redes sociales, complementando el mensaje enviado antes por la cancillería brasileña.

En la nota, el ministerio de Exteriores expresó su solidaridad con Venezuela por los fuertes terremotos y ofreció ayuda para la reconstrucción.

Informó además que hasta el momento no se habían reportado víctimas brasileñas y que el servicio diplomático está preparado para prestar ayuda a los nacionales que lo soliciten.

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El Caribe venezolano fue sacudido el miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que ya deja unos 188 muertos y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, según los últimos reportes.