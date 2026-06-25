MLB y peloteros venezolanos expresan su solidaridad tras los terremotos en Venezuela

A través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, MLB envió sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, al tiempo que expresó su apoyo a todas las personas afectadas por la emergencia.

"Enviamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas de los terremotos ocurridos ayer en Venezuela. Nuestros pensamientos están con todos los afectados", señala el mensaje publicado por la organización.

Peloteros venezolanos de las Grandes Ligas, entre ellos Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Wilson Contreras y Luis Arráez, también expresaron su solidaridad y conmoción tras los dos fuertes sismos de magnitudes 7.1 y 7.5 que sacudieron Venezuela.

Los jugadores utilizaron sus cuentas de Instagram para enviar mensajes de apoyo al pueblo venezolano, sumándose a las muestras de preocupación y respaldo de la comunidad deportiva.

Arráez, actualmente con los Gigantes de San Francisco, publicó una imagen de edificios derrumbados acompañada del mensaje: "Dios me los proteja".

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Por su parte, Acuña Jr. compartió una reflexión en la que destacó: "hoy Venezuela nos recuerda que, aunque hayamos cruzado fronteras, nunca dejamos de sentirla como nuestra. Los que estamos lejos sabemos lo que significa llamar con el corazón acelerado, esperar un mensaje que diga 'estamos bien' y desear estar cerca cuando más se necesita".

Salvador Pérez, capitán de los Reales de Kansas City, pidió: "oremos por Venezuela".

Además, la organización de Kansas City expresó su solidaridad a través de sus redes sociales con el mensaje: "Estamos profundamente consternados por nuestros amigos y familiares venezolanos tras los terremotos ocurridos. Ofrecemos nuestro apoyo y nuestras oraciones a todos los que han sido afectados. Los queremos y estamos con ustedes".

La reacción más emotiva fue la del receptor de los Medias Rojas de Boston, Wilson Contreras, quien escribió: "Una vez más los venezolanos en el exterior teniendo que poner cara neutra y llegar al trabajo fingiendo que estamos bien".

Las muestras de solidaridad de MLB y de los peloteros venezolanos reflejan el impacto que la tragedia ha generado dentro y fuera de Venezuela, especialmente en una comunidad beisbolera que mantiene profundos vínculos con el país sudamericano, cuna de numerosos jugadores que han destacado en las Grandes Ligas.

Según el más reciente recuento oficial, el saldo de fallecidos en Venezuela se eleva ya a 188 y el de heridos a 1.520. Hasta el momento hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados y 200 personas atrapadas.

También han resultado afectadas al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

Naciones y organizaciones internacionales se han movilizado para prestar ayuda, sobre todo en áreas como Caracas y La Guaira, declarada "zona de desastre" por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.