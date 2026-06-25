Perú ha sufrido 379 sismos en lo que va de 2026

Esta cifra fue alcanzada al registrarse este jueves un temblor de magnitud 3,8 en la región norteña de Tumbes, fronteriza con Ecuador, detalló la agencia oficial Andina al informar sobre la relación de sismos reportados este año por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

"La actividad sísmica registrada durante los primeros seis meses del año confirma que el territorio peruano mantiene una intensa dinámica tectónica, asociada al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, fenómeno que convierte al país en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo", remarcó el medio oficial.

Entre los sismos de mayor magnitud que se han presentado durante el año en Perú estuvo uno de magnitud 5,9 que se sintió el 1 de abril en la región amazónica de San Martín, mientras que el 18 de mayo otro movimiento de 6.1 en la región sureña de Ica dejó varios heridos y daños materiales.

Entre los temblores que alcanzaron mayor intensidad figura uno registrado el 6 de junio frente a la costa de la provincia limeña del Callao, que tuvo una magnitud de 4,8, pero fue sentido en Lima y el Callao con intensidad moderada.

Los especialistas remarcaron que los sismos frecuentes son normales en el territorio peruano, aunque tanto el IGP como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendaron reforzar la cultura de prevención, identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y contar con una mochila de emergencia para afrontar adecuadamente estos eventos.

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Al respecto, el presidente del IGP, Hernando Tavera, señaló al Canal N de televisión que Lima mantiene "una alta probabilidad" de enfrentar en el futuro un terremoto de gran magnitud y recordó que Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo.

"Desde el año 2014 hemos publicado mapas de acoplamiento sísmico que muestran dónde se acumulan esfuerzos en el contacto entre placas (tectónicas). Frente a Lima todo indica que debe ocurrir un sismo de magnitud 8,8 por lo menos", alertó.

Tavera agregó que los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que se registraron el último miércoles en Venezuela no son un fenómeno ajeno a la realidad peruana, donde en 2007 un terremoto de magnitud 7,9 golpeó a la región sureña de Ica, con epicentro frente a la ciudad de Pisco.

"En el sismo de Pisco también tuvimos dos eventos en uno. Lima se sacudió intensamente, luego hubo una breve calma y volvió a sacudirse. Eso se conoce como un proceso complejo de liberación de energía con dos frentes de ruptura", explicó.

El funcionario reiteró que Perú es un país sísmico "y los terremotos van a seguir ocurriendo", pero sostuvo que sus habitantes pueden reducir el riesgo de daños al conocer sus viviendas, identificar zonas seguras y practicar simulacros en familia, en el trabajo y en las escuelas.