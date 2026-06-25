Primer ministro de Islas Vírgenes Británicas anuncia una comisión de descolonización

"El Gobierno creará este año la Comisión de Descolonización de Islas Vírgenes, lo que contribuirá a reforzar la educación pública, el diálogo y la sensibilización en torno al desarrollo constitucional, el avance político y una mayor autodeterminación", afirmó Wheatley, en un discurso sobre el estado del territorio.

De este modo, el mandatario esbozó los planes para iniciar una nueva fase de negociaciones constitucionales con Reino Unido en julio y concluir dichas conversaciones antes de que termine el año, con vistas a la promulgación de una nueva Constitución en 2027.

"Permítanme ser claro: esta no es la Constitución del Gobierno, es la Constitución del pueblo. El Gobierno pondrá en marcha una amplia campaña de educación pública y comunicación para garantizar que todos los habitantes de Islas Vírgenes tengan la oportunidad de comprender, participar y ayudar a dar forma a nuestro futuro constitucional", indicó Wheatley.

Así, hizo hincapié en que "el avance constitucional no es solo una labor jurídica, sino una labor de construcción de la nación".

Además, Wheatley precisó que las negociaciones constitucionales buscarán una mayor autonomía interna, incluido el derecho a presidir su propio Consejo de Ministros y la responsabilidad sobre su función pública.

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El primer ministro también acogió con satisfacción lo que describió como un apoyo bipartidista a la reforma constitucional, después de que la Asamblea Legislativa lograra alcanzar un acuerdo sobre la futura relación del territorio con Reino Unido.

"Porque hay momentos en los que la unidad debe prevalecer sobre la división. Y este es uno de esos momentos. El futuro de Islas Vírgenes va más allá de la política. Nos pertenece a todos", aseveró.

La comisión propuesta es el resultado de varios años de mayor implicación de Islas Vírgenes en el proceso de descolonización de Naciones Unidas.

En 2024, una misión visitante del Comité Especial de Descolonización de la ONU evaluó los avances del territorio hacia la autogestión y recomendó un programa nacional de educación pública sobre la autodeterminación, la continuación de las conversaciones con Reino Unido sobre el avance constitucional y la consideración de un futuro referéndum tras una amplia campaña.

El Gobierno acogió con satisfacción esas recomendaciones y afirmó que las tendrá en cuenta en su proceso de revisión constitucional.

Los planes de romper lazos con Reino Unido y proclamar una república están en la agenda de la mayoría de las antiguas colonias británicas del Caribe, un movimiento que se aceleró tras el fallecimiento de Isabel II.