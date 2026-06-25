Venezuela, la búsqueda contrarreloj de sobrevivientes un día después de los terremotos

Ante la magnitud de los daños y la falta de personal, decenas de voluntarios se han sumado a las labores de rescate.

En el barrio San Bernardino de Caracas, un grupo de jóvenes universitarios se unió a quienes rastrean al menos tres edificios que se derrumbaron.

Portan tapabocas y cascos entregados por Protección Civil y los bomberos, aunque muchos de ellos han traído sus propias herramientas para ayudar en el rescate.

Mantienen la esperanza de conseguir personas con vida.

"Tratando de apoyar a los que realmente lo necesitan, sobre todo a las personas de La Guaira que la están pasando terrible. No están teniendo allá las autoridades competentes", dijo Susana Ospino, de 19 años, a EFE mientras esperaba para entrar a un edificio en busca de víctimas.

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Cajas de agua y comida llegan en donaciones, mientras personas improvisan campamentos en las calles de este barrio, donde también el Gobierno habilitó un refugio y el chavismo cedió su sede de partido con el mismo fin.

En Altamira y Los Palos Grandes, barrios ubicados en el este caraqueño y otros de los afectadas por el derrumbe de estructuras, las autoridades evacuaron a los residentes ante la caída de muchas fachadas y paredes de edificios.

En torno a cuatro edificaciones colapsadas en esas zonas cientos vigilantes continúan esperando por sus seres queridos o conocidos.

Allí ya llegó la maquinaria que todavía esperan los residentes de La Guaira, declarada como zona cero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Entretanto, en algunas áreas de Caracas donde han sido menores los daños, la gente ha vuelto a sus casas, pese a que aún se sienten constantemente las réplicas.

La Guaira, un estado central costero, es un mar de escombros y los residentes reclaman la presencia de las autoridades.

Hasta allá se trasladó este jueves la mandataria encargada en compañía del ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya están por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas llegarán del resto de los países", indicó la funcionaria desde la parroquia Macuto.

En La Guaira, está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas y permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectadas, de acuerdo con la información oficial.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.