Zelenski felicita a De la Espriella por su victoria en las elecciones en Colombia

"Deseamos al pueblo de Colombia éxito. Sabemos que ésta es una nación que ama y valora la libertad. Y es muy importante que la cooperación entre nuestros países siga creciendo", afirmó en X.

Zelenski señaló que Ucrania siempre está abierta a las relaciones "mutuamente beneficiosas" y está dispuesta a cooperar en todos los ámbitos "para reforzar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico".

"Contamos con que haya una cooperación fuerte con Colombia para que nuestras naciones se vuelvan más fuertes", agregó.

Este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a De la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los cerca de 12,7 millones de sufragios (48,70 %) de Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.