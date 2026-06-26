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26 de junio de 2026 a la - 15:31

Acuerdo trilateral: Líbano e Israel avanzan en negociaciones con mediación de EE.UU.

Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos.
Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos.180416+0000 SAUL LOEB

WASHINGTON. Líbano e Israel avanzan, con mediación de Estados Unidos, en sus negociaciones para un futuro acuerdo de paz. Entre tanto, el ejército israelí combate a las milicias proiraní de Hezbolá en territorio libanés.

Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron hoy en Washington un acuerdo marco trilateral que busca allanar el camino rumbo a un pacto de paz entre los dos antiguos adversarios de Oriente Medio.

“Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América” , dijo el secretario de Estado Marco Rubio durante la ceremonia de la firma.

El acuerdo establece “un marco para una paz y una seguridad duraderas”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter (iz. al frente), el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (C, atrás) y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh (derecha, sentada), en Washington DC.
El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter (iz. al frente), el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (C, atrás) y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh (derecha, sentada), en Washington DC.

El representante diplomático israelí, Yechiel Leiter, dijo que, en virtud del acuerdo, “Irán queda fuera, Hezbolá queda fuera y el camino hacia la paz entre Israel y Líbano queda abierto”.

Israel combate a Hezbolá

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Israel respondió con devastadores bombardeos aéreos y una invasión que, según Líbano, ha causado la muerte de más de 4.200 personas.

Lea más: Israel no abandonará sus posiciones en el sur del Líbano, según su ministro de Defensa

Bajo presión de Estados Unidos, las autoridades libanesas iniciaron en abril conversaciones directas con Israel en Washington, y el 17 de abril se anunció una tregua, pero no logró detener los combates.

Se declaró un nuevo alto el fuego este mes, mientras Teherán insistía en que su acuerdo con Washington para poner fin al conflicto más amplio, iniciado por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, debía incluir a Líbano.