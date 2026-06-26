Avianca reanuda vuelos de manera temporal entre Colombia y Venezuela tras los terremotos

La compañía informó en un comunicado que operará vuelos regulares y adicionales en modalidad chárter a través del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, que sirve a la ciudad de Valencia, con el fin de facilitar la movilidad de los pasajeros mientras se mantengan las restricciones en Maiquetía.

Los vuelos serán operados en aeronaves Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, y los viajeros con reservas confirmadas recibirán información directamente en el correo electrónico registrado para gestionar sus alternativas de viaje.

"Gracias al trabajo articulado con las autoridades de Colombia y Venezuela y al esfuerzo de todo el equipo Avianca estamos habilitando operaciones en la ruta Bogotá-Valencia-Bogotá para facilitar el traslado de nuestros clientes", afirmó el presidente de la aerolínea, Gabriel Oliva, citado en un comunicado.

El directivo agregó que la compañía dispuso "aviones, talento y capacidades" para contribuir a la atención de la emergencia y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano.

La aerolínea señaló que los pasajeros con tiquetes para viajar entre el 24 de junio y el 15 de julio podrán acceder, sin costo adicional, a opciones de cambio de fecha, modificación de ruta o reembolso, según corresponda.

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La medida se produce un día después de que Avianca suspendiera sus vuelos entre Bogotá y Caracas por el cierre de Maiquetía, cuya infraestructura sufrió daños tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el pasado miércoles.