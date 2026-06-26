Brasil teme que el acuerdo comercial que Argentina firmó con EEUU distorsione el Mercosur

El Gobierno brasileño espera que Argentina aproveche la cumbre de Luque para aclarar los alcances del acuerdo comercial, ante el temor de que pueda generar "distorsiones" en el bloque sudamericano.

Tales temores fueron manifestados por la delegación brasileña en la reunión ordinaria que el Grupo Mercado Común del Mercosur tuvo en marzo en Asunción, preparatoria para la Cumbre que tendrán los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los socios fundadores del bloque.

Pese a que los representantes argentinos ya ofrecieron algunas explicaciones en dicha cita, permanecen varias dudas, afirmaron fuentes diplomáticas brasileñas.

"La delegación de Brasil expresó su preocupación de que los compromisos asumidos en dicho acuerdo no generen retrasos en el tratamiento de solicitudes de modificaciones arancelarias en los mecanismos del Mercosur ni produzcan distorsiones, barreras adicionales u otros impactos en el comercio intrazona", según quedó registrado en el acta de la reunión de marzo.

Brasil igualmente pidió que las eventuales concesiones arancelarias que sean otorgadas por Argentina a Estados Unidos en ese acuerdo sean canalizadas a través de los mecanismos de excepción vigentes en el Mercosur.

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En otras palabras, Brasil espera que las concesiones arancelarias que Argentina le conceda a Estados Unidos se limiten a los productos que, como miembro del Mercosur, su vecino tiene derecho a incluir en su Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común, que es bastante restringida.

"De igual forma, la delegación de Brasil reiteró su preocupación de que elementos del acuerdo puedan tensionar el objetivo de libre comercio intrazona y configurar nuevas barreras regulatorias para los productos originarios del bloque, especialmente en sectores como el agrícola o el automotriz", agrega el acta.

En la misma cita, la delegación brasileña dejó claro que la discusión del alcance de dicho acuerdo por parte de los miembros del Mercosur no significa que los socios de Argentina están "validándolo" o que estén aceptando que esté acorde con las reglas del bloque comercial.

El Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés) fue firmado por Argentina y Estados Unidos el 5 de febrero y su entrada en vigor aún depende de la ratificación del Congreso argentino, que no ha iniciado el respectivo trámite.

Entre otros puntos, el acuerdo establece que Argentina se compromete a eliminar aranceles para 221 posiciones de bienes provenientes de Estados Unidos, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos.

Argentina también se compromete a reducir al 2 % los aranceles sobre otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y a ofrecer cuotas de acceso a su mercado para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

Pese a que Brasil no la incluyó entre sus preocupaciones en la reunión de marzo, la principal duda es si el acuerdo es compatible con las normas del Mercosur que determinan qué tratados comerciales con terceros países tienen que ser negociados en conjunto y no de forma individual, precisamente para que no generen distorsiones.

"No está claro si el acuerdo bilateral Argentina-Estados Unidos es compatible o no con las normas del Mercosur. Lo ideal sería que, antes de que entre en vigencia, haya una definición sobre este asunto", dijo a EFE la investigadora y experta en relaciones internacionales Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el centro de pensamiento e investigación de la Universidad Siglo 21.

Para Rubiolo, si el acuerdo con EE.UU. se implementa "profundizaría las tensiones dentro del bloque" porque funcionaría como un "incentivo" para que las economías más pequeñas, Paraguay y Uruguay, también opten por negociar este tipo de acuerdos.

Uruguay, que ha intentado negociar acuerdos comerciales individuales con Estados Unidos y China, ya ha enfrentado la resistencia del Mercosur a sus aspiraciones, por lo que a cada cumbre insiste en que el bloque flexibilice sus reglas sobre negociaciones con terceros.

La principal duda de Brasil en torno al acuerdo es si las concesiones que serán ofrecidas a Estados Unidos se limitarán a los productos que Argentina puede excluir del Arancel Externo Común.

"Si Argentina pretende desgravar arancelariamente algún producto proveniente de Estados Unidos que no esté dentro de esa lista de excepciones, y perfora el Arancel Externo Común, podría incurrir en una transgresión a las normas del Mercosur", dijo a EFE Lisandro Mogliati, consultor en negocios internacionales y profesor universitario de comercio exterior.