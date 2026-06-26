Cada soldado implicado en ataques en Gaza debe ser investigado por genocidio, dice la ONU

Así lo dijo Chris Sidoti, miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, en una rueda de prensa organizada por la ONG Crisis Action con motivo de la publicación de su último informe, que, entre otras cosas, concluye que el Ejército israelí dispara a matar intencionadamente contra los niños en Gaza.

Además de las recomendaciones de la comisión para proteger los derechos de los menores, Sidoti instó a que se juzgue en los tribunales de cada país a los efectivos desplazados a los territorios palestinos ocupados.

De la misma manera que la Corte Penal Internacional está llevando a cabo investigaciones sobre la situación en Palestina, dijo, los tribunales de todo el mundo tienen "jurisdicción universal para juzgar estos delitos más graves según el derecho internacional: los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el delito de genocidio".

"Cualquier soldado que haya participado de cualquier forma en los combates de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 debe ser considerado sospechoso de haber cometido estos delitos y ser investigado", aseveró.

Y añadió: "Todos estos son graves crímenes de guerra, y quienes hayan participado de alguna manera en ellos deben ser investigados y, si hay pruebas, juzgados".

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Más de 13.000 estadounidenses luchaban junto al Ejército israelí en marzo de 2024, según dijo citando datos de las fuerzas israelíes.

"Hay miles de ciudadanos de otros países que también han estado luchando junto al Ejército de Israel en Gaza. Deben ser investigados cuando regresen a sus países", sostuvo.

La comisión recomendó que se suspenda por completo el comercio de armas y de material militar con Israel y el apoyo financiero a los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania.

Entre otras cosas, también urgió a que se adapte la ayuda humanitaria a las necesidades de la zona y se restablezca la escolarización y las instalaciones sanitarias adecuadas.

En total son más de 73.000 los fallecidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra la Franja en represalia por el ataque de las milicias del enclave, lideradas por Hamás, contra territorio israelí, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.