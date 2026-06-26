Futbolista venezolano Yimvert Berroterán murió durante terremotos en su país

Según publica el medio venezolano ‘El Nacional’, el joven futbolista y su pareja pasaron casi dos días entre los escombros de un edificio luego de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio pasado.

Sus cuerpos fueron recuperados este viernes en medio de los derrumbes en la zona de la localidad de La Guaira.

Al respecto, la Federación Venezolana de Fútbol confirmó el fallecimiento del deportista y destacó su compromiso para defender los colores de su selección nacional.

“Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”, publicó la mencionada federación.

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Selección y madre pidieron rescate

La selección venezolana de fútbol había publicó un pedido de rescate para Berroterán durante la mañana de ayer e inclusive la madre de Sandoval, según un video grabado por el periodista Martín Ramos, denunció que tanto su hija como el jugador permanecían debajo de los escombros sin ningún tipo de asistencia.

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Finalmente, según datos publicados por El Nacional, Berroterán disputó 24 partidos con las selecciones sub-15, sub-17 y sub-20 de Venezuela.

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