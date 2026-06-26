Siete años de cárcel para ex primera dama surcoreana por caso joyas de lujo

Según el tribunal de Corea del Sur, Kim Keon Hee aceptó joyas de lujo de Tiffany o Graff a cambio de favores en nombramientos públicos.

Kim es la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, caído en desgracia y condenado a decenas de años de cárcel por haber declarado una fallida ley marcial.

La mujer de 53 años ya purga una pena de cuatro años por manipulación bursátil y corrupción.

Lea más: Expresidente surcoreano Yoon, condenado a 30 años de cárcel por un caso vinculado a Corea del Norte

Joyas de lujo

La ex primera dama habría obtenido joyas por 103 millones de wones (unos 67.000 dólares) que le habría regalado un magnate del sector de la construcción en 2022 a cambio de un puesto para su yerno.

Entre las joyas que recibió de este empresario había un collar Van Cleef & Arpels, un broche Tiffany & Co. y pendientes Graff.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tribunal declaró que Kim “aceptó sin dudarlo objetos de un valor que a un ciudadano cualquiera le hubiera costado mucho comprarse aunque solo fuera una vez en su vida”.

Además de las joyas, también aceptó una tortuga de oro valorada en unos 1.700 dólares por parte de un político y un reloj Vacheron Constantin valorado en 25.400 dólares, que le habría regalado un empresario especializado en “perros robots”.

Lea más: Ex primera dama de Corea del Sur irá a prisión por escándalo de carteras de lujo

Defensa

Kim siempre ha defendido su inocencia, argumentando que, si bien sí que ha recibido regalos, no se los habían hecho esperando un favor a cambio.

La ex primera dama, que se presenta como una amante de los animales, se dio a conocer por sus campañas para prohibir la venta de carne de perro en Corea del Sur, y estuvo en el centro de varios escándalos que eclipsaron el mandato de su esposo.