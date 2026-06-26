Video: “Qué linda es la cultura paraguaya”, dice influencer dominicano en EE.UU.

El influencer y creador de contenido dominicano “SoyDestine”, con más de seis millones de seguidores en TikTok y más de dos millones en Instagram, se muestra muy cercano a la cultura paraguaya en sus últimas publicaciones.

Primero buscaba una camiseta albirroja, un deseo que fue cumplido gracias a los compatriotas que viven en los Estados Unidos y mediante ellos comenzó a conocer más el guaraní y nuestras tradiciones.

Inclusive acompañó con los paraguayos el encuentro de ayer entre la Albirroja y la selección de Australia, que terminó en un empate 0-0.

Entre sus videos ya se mostró probando vori vori, que le trajo “recuerdos” y destacó su designación como la mejor comida del mundo por Taste Atlas. También celebró comer la “sopa sólida” en referencia a la sopa paraguaya y la chipa.

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“Qué linda es la cultura paraguaya”

En una de sus publicaciones escribió “qué linda es la cultura paraguaya” y también destacó la amabilidad que recibe por parte de los paraguayos.

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Incluso confirmó que ya está aprendiendo palabras en guaraní, sin descartar tampoco estudiar con mayor profundidad nuestro idioma. “Solo me falta la nacionalidad de Paraguay. ¿Quién me quiere dar la nacionalidad?“, dijo en su video con un equipo de tereré.

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