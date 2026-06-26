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26 de junio de 2026 a la - 17:49

Video: “Qué linda es la cultura paraguaya”, dice influencer dominicano en EE.UU.

El creador de contenido dominicano Yonathan Destine mostró a sus millones de seguidores una cercanía con la cultura paraguaya gracias a los compatriotas residentes en Estados Unidos. El influencer ya probó varios platos tradicionales.

Por ABC Color

El influencer y creador de contenido dominicano “SoyDestine”, con más de seis millones de seguidores en TikTok y más de dos millones en Instagram, se muestra muy cercano a la cultura paraguaya en sus últimas publicaciones.

Primero buscaba una camiseta albirroja, un deseo que fue cumplido gracias a los compatriotas que viven en los Estados Unidos y mediante ellos comenzó a conocer más el guaraní y nuestras tradiciones.

Inclusive acompañó con los paraguayos el encuentro de ayer entre la Albirroja y la selección de Australia, que terminó en un empate 0-0.

Hinchas en bar, felices y animados, visten camisetas paraguayas mientras observan un partido en pantallas luminosas.
Yonathan Destine muestra su apoyo a la selección paraguaya en un ambiente festivo durante la celebración cultural.

Entre sus videos ya se mostró probando vori vori, que le trajo “recuerdos” y destacó su designación como la mejor comida del mundo por Taste Atlas. También celebró comer la “sopa sólida” en referencia a la sopa paraguaya y la chipa.

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“Qué linda es la cultura paraguaya”

En una de sus publicaciones escribió “qué linda es la cultura paraguaya” y también destacó la amabilidad que recibe por parte de los paraguayos.

Yonathan Destine viste camiseta de Los Albirrojos y sombrero de paja, sosteniendo una bebida, con expresión feliz en un café.
Yonathan Destine muestra su apoyo a la selección paraguaya en un ambiente festivo durante la celebración cultural.

Incluso confirmó que ya está aprendiendo palabras en guaraní, sin descartar tampoco estudiar con mayor profundidad nuestro idioma. “Solo me falta la nacionalidad de Paraguay. ¿Quién me quiere dar la nacionalidad?“, dijo en su video con un equipo de tereré.

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