República Checa supera su marca histórica de calor, con 40,8 grados

La nueva máxima histórica ha sido registrada en una estación meteorológica en Doksany, a unos 200 kilómetros al sur de Praga, informa Radio Praga.

El récord anterior, 40,4 grados, se registró en agosto de 2012.

Antes de medirse la nueva máxima absoluta desde que hay registros, una estación cerca de Praga ya marcó este sábado 40 grados, la primera vez que se llega a esa temperatura en el mes de junio.

La previsión meteorológica es que mañana, domingo, haga incluso más calor, y las autoridades han decretado el nivel rojo de alerta.

Para el domingo se esperan lluvias y tormentas que contribuirán a bajar las temperaturas.