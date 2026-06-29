Al menos 11 italianos murieron en los terremotos de Venezuela y 40 siguen desaparecidos

Además de las 11 víctimas mortales confirmadas, las autoridades registran 4 heridos y un total de 29 personas que ya han sido localizadas tras el seísmo, detallaron en un comunicado.

Venezuela cuenta con una de las mayores comunidades de descendientes de italianos de toda América, después de Argentina y Brasil, con alrededor de 150.000 personas con esa nacionalidad.

De acuerdo con los últimos datos oficiales venezolanos, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido en la zona norte del país asciende a 1.719 y la de heridos a 5.034.

Sobre el terreno se encuentra desplegado un contingente del 'Sistema Italia' integrado por más de cien expertos, entre personal de Protección Civil, la Unidad de Crisis, personal médico de cinco regiones y miembros de los Bomberos especializados en búsqueda y rescate urbano (USAR) y soporte técnico avanzado (TAST).

El equipo de socorro y los materiales de primera necesidad fueron trasladados mediante dos vuelos de la Aeronáutica Militar los días 26 y 27 de junio.

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En el segundo envío se transportó también al equipo de coordinación europeo del Mecanismo de la Unión de Protección Civil, que cuenta con el apoyo de los especialistas técnicos italianos.