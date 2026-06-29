Kabul convoca al encargado de negocios de Pakistán tras bombardeos letales en la frontera

El Gobierno "le expresó su firme y rotunda protesta por la violación del espacio aéreo afgano y el bombardeo de viviendas civiles en las provincias de Kunar, Paktia y Paktika", indicó la cartera en un comunicado en X.

"El Emirato Islámico de Afganistán considera estos ataques una clara violación de los principios internacionales, las leyes humanitarias y la soberanía nacional de los países, y los condena enérgicamente", añadió.

La actuación diplomática llega después de que la cancillería paquistaní también convocara anoche al encargado de negocios afgano en Islamabad, en señal de protesta por un primer ataque en su territorio el sábado en el que murieron tres soldados y otros cuatro resultaron heridos, según las autoridades paquistaníes.

Según añadió el Ministerio de Exteriores paquistaní, su embajador en Kabul, Ubaid-ur-Rehman Nizamani, también realizó una "gestión similar" en protesta ante los talibanes.

La tensión entre Afganistán y Pakistán escaló este fin de semana tras el ataque en suelo paquistaní, cuando una facción de los talibanes paquistaníes asesinó a al menos tres miembros de las fuerzas armadas en la ciudad portuaria de Karachi.

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Islamabad acusa al Gobierno de facto talibán en Afganistán de apoyar a la organización terrorista y asegura que uno de los atacantes era de nacionalidad afgana.

"Ustedes (autoridades paquistaníes) atribuyen a Afganistán incidentes de seguridad, explosiones y ataques sin contar con documentos ni pruebas creíbles. Más bien, durante los últimos años, han intentado ocultar sus propios fracasos en materia de seguridad y política lanzando acusaciones infundadas contra Afganistán", condenó la Cancillería talibán.

Durante las últimas horas, Pakistán respondió al incidente en Karachi con una ofensiva militar contra supuestos refugios insurgentes en Afganistán y ordenó la detención de todos los afganos que se encuentren en el país sin una visa válida.