La SADC desplegará una oficina de enlace en Madagascar para supervisar reformas políticas

Al término de una cumbre extraordinaria virtual del bloque regional, Ramaphosa advirtió a las autoridades militares de Madagascar que la región “no puede permitirse ciclos de transición sin resolución” y subrayó que todo proceso de refundación en el país isleño debe entenderse como una vía temporal y “no como un acuerdo indefinido”.

“La estabilidad no se sostiene mediante procesos indefinidos, sino a través de instituciones creíbles y una gobernanza legítima y electa”, manifestó el mandatario, quien exigió que las reformas conduzcan, en un plazo "definido y razonable", a elecciones democráticas que reflejen la voluntad del pueblo malgache.

Para garantizar el seguimiento sobre el terreno, la SADC aprobó la creación de una Oficina de Enlace en Antananarivo y amplió las responsabilidades de la jefa de la Misión de Paz de Alto Nivel de la SADC para Madagascar liderado por la expresidenta de Malaui (2012-2014) Joyce Banda, que incorporará funciones de facilitación y reconciliación política.

Ramaphosa reiteró el llamamiento del bloque regional para la liberación inmediata de los presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias y que se facilite el retorno de los exiliados.

Según el presidente sudafricano, estas medidas son “fundamentales para generar confianza” y asegurar que las consultas nacionales sean inclusivas y neutrales.

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En materia de control, el bloque africano endureció sus mecanismos de rendición de cuentas mediante un sistema de control trimestral administrado por la SADC, mientras que Ramaphosa indicó que cualquier “deterioro o desviación” de los objetivos fijados será remitido de urgencia a la Troika del Órgano para una respuesta decisiva.

La Troika de la SADC es un comité ejecutivo de tres naciones encargado de tomar decisiones rápidas y coordinar las misiones de paz, seguridad, defensa y diplomacia en toda la región de África Austral.

Esta sesión extraordinaria dio continuidad a la cumbre de diciembre de 2025, en la que el organismo regional fijó el 28 de febrero de este año como fecha límite para que las autoridades de transición de Madagascar presentaran una hoja de ruta clara hacia el restablecimiento del orden constitucional.

El coronel Michael Randrianirina tomó el poder de Madagascar tras el golpe de Estado de octubre de 2025, después de unas protestas masivas impulsadas por la juventud malgache, prometió una “reconstrucción nacional” y un gobierno de transición con funcionarios civiles, que dispondrá de un plazo máximo de dos años para “reconstruir los cimientos de la nación”.

Anteriormente, Madagascar había sufrido otros tres golpes de Estado tras su independencia de Francia, registrados en 1972, 1975 y 2009.