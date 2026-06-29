Milei no asistirá a la Cumbre del Mercosur para atender en Argentina "temas de gestión"

El lugar del mandatario lo ocupará su canciller, Pablo Quirno, que ya se encuentra en la capital paraguaya, mientras que Milei se quedará en Buenos Aires para, entre otras cuestiones, preparar la jura de su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, prevista para este martes.

La ausencia de Milei a la cumbre de este martes no será la primera desde su asunción en diciembre de 2023, ya que también canceló su participación en la cumbre de jefes de Estado celebrada en julio de 2024 en la capital paraguaya.

En aquella ocasión, en medio de importantes tensiones con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario justificó su ausencia alegando "cuestiones de agenda" y también fue reemplazado por su canciller, que en ese momento aún era Diana Mondino.

Dos años después, las tensiones con Lula se mantienen pero ambos mandatarios han compartido escenario en las últimas tres cumbres, celebradas en Montevideo, Buenos Aires y la última en Foz de Iguazú (Brasil).

El anuncio de este lunes se da, sin embargo, horas después de que Milei mantuviera un encuentro en Buenos Aires con el senador ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro, a quien respaldó de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que se presenta como principal rival de Lula.

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En el plano local, Milei vive días convulsionados tras la renuncia el sábado de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras cuatro meses de escándalos por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Santilli, un político cercano al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) que desde noviembre se desempeñaba como ministro del Interior, fue designado este domingo, y este martes tiene previsto jurar el cargo a las 17.30 hora local (20.30 GMT).

La cumbre a la que se ausentará el presidente argentino buscará cerrar los flecos internos del pacto de libre comercio entre el bloque suramericano y la Unión Europea (UE), al tiempo que intentará sentar las bases para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón.

Además de Lula, también se prevé que participen del encuentro Rodrigo Paz, Santiago Peña y Yamandú Orsi, presidentes de Bolivia, Paraguay y Bolivia respectivamente.

A ellos se unirán los presidentes José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador, mientras que también acudirán los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, estados asociados al Mercosur.