Rescatan a 47 personas tras naufragio de un ferry interinsular en San Cristóbal y Nieves

Drew visitó el Hospital General J. N. France, adonde llevaron a los rescatados para recibir atención médica, e indicó en un comunicado que todas las personas a bordo del ferry accidentado "están a salvo".

"He estado en contacto constante con el Comandante de las Fuerzas Armadas y me han asegurado que se han desplegado todos los recursos disponibles para salvar la vida de todos los que iban a bordo del ferry Apple Syder", explicó.

Videos publicados en redes sociales mostraron la embarcación experimentando dificultades antes de hundirse minutos después de zarpar de Basseterre con destino a Nevis.

Los pasajeros y tripulantes estuvieron con chalecos salvavidas flotando en el agua mientras los equipos de rescate, personal de la Guardia Costera y pescadores trabajaban para ponerlos a salvo.

Las autoridades de San Cristóbal y Nieves comenzarán pronto una investigación sobre la causa del incidente.

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San Cristóbal y Nieves, ubicado en las Antillas Menores, fue escenario en agosto de 1970 de un trágico naufragio en el que murieron 233 personas.

El ferry interinsular MV Christena, que estaba diseñado para transportar aproximadamente 155 pasajeros pero llevaba a bordo a más de 300 personas, se hundió en el estrecho de The Narrows.