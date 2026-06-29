Sánchez inaugura la sede de ONU Turismo y aplaude una España "profundamente solidaria"

El Palacio de Congresos de Madrid, la nueva sede de este organismo de la ONU, vuelve a "abrirse al mundo", como dijo Sánchez, quien insistió en que España quiere ser "un espacio de encuentro" y un "lugar de refugio" donde también se celebren grandes debates, como lo fue la COP25 de 2019 o la cumbre de la OTAN de 2022.

En su discurso, el líder del Ejecutivo defendió que el turismo del siglo XXI debe hacerse sobre la "responsabilidad global" y dijo que "no hay mejor lugar para simbolizar esta ambición" que el complejo madrileño, un edificio "que mira al futuro sin olvidar el pasado".

El mundo "no necesita egoísmo ni más miedo, sino dar un paso al frente para volver a encontrarnos", sostuvo el presidente del gobierno.

Esto pasa por poner "la solidaridad y la empatía por encima del odio y de la rivalidad", sobre todo en un momento en el que "algunos cuestionan el valor de la cooperación internacional y surgen discursos que apelan al repliegue".

Ante esto, Sánchez apeló a la importancia del multilateralismo, ya que "ningún desafío global puede resolverse en solitario; cooperar no es una debilidad, sino un signo de fortaleza, y construir espacios comunes es la única manera de proteger la paz".

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Eso sí, incidió en que hay que reformar el sistema multilateral para que sea más representativo, transparente y eficaz, y adaptar las instituciones para responder a los desafíos actuales con mayor legitimidad.

Por ello, quiso poner en valor el nombramiento de la emiratí Shaikha Al Nowais como la primera secretaria general de ONU Turismo en los 50 años de historia de la agencia, lo que representa un importante avance en términos de igualdad.

A comienzos de 2019, el propio Sánchez confirmó que España pondría a disposición de la entonces llamada Organización Mundial del Turismo (OMT) -actual ONU Turismo- un espacio en el Palacio de Congresos de Madrid, ubicado en el Paseo de la Castellana, para albergar su sede, que estaba desde que se estableció el 1 de enero de 1976 en un edificio en el norte de la ciudad.

Inaugurado en 1970, el Palacio de Congresos de Madrid fue durante décadas uno de los principales recintos de eventos del país. En sus instalaciones se celebraron congresos internacionales, exposiciones y actos institucionales de primer nivel.

Tras su cierre en 2012 por motivos de seguridad, su recuperación ha sido una demanda largamente esperada por los sectores cultural, turístico y empresarial.

El aterrizaje ahora de ONU Turismo al edificio B supone el comienzo de una nueva vida para este Palacio de Congresos, que actualmente encara una actuación integral que aspira a reforzar el papel de España como centro de referencia en el turismo global y congresual.