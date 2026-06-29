Trinidad y Tobago busca "estrechar aún más" las relaciones con el Mercosur

El encuentro tuvo lugar en el marco de la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur (CMC), un encuentro también conocido como Cumbre de Cancilleres que se desarrolla en Paraguay y que es previa a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque regional pactada para el martes.

El pasado 7 de marzo, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, presentó al presidente paraguayo, Santiago Peña, una solicitud de adhesión del país caribeño al Mercosur como Estado asociado.

Según un comunicado de la Cancillería paraguaya, Sobers expresó que la presentación de esa solicitud es un "paso que refleja la voluntad de ampliar los lazos políticos, comerciales y de cooperación con los países miembros del mecanismo regional".

Durante la reunión, Ramírez y Sobers coincidieron además "en la importancia de profundizar los vínculos entre ambos países, promoviendo mayores espacios de integración y colaboración en áreas de interés común", y la posibilidad de avanzar en un acuerdo de cooperación entre sus academias diplomáticas, refirió la nota oficial.

A la Cumbre del Mercosur, que se desarrolla en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a Asunción, asistirán Peña y los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador).

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El mandatario argentino, Javier Milei, no viajará a la cumbre de presidentes, según informaron este lunes a EFE fuentes de la Presidencia en Buenos Aires.

El Mercosur tiene como miembros plenos a Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia y como Estados asociados a Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Guyana y Surinam, países que están autorizados, entre otros, a suscribir acuerdos comerciales y participar en las reuniones de órganos del grupo que traten temas de interés común.