Abinader expresa sus "buenos deseos" a Fujimori tras ser electa presidenta del Perú

Abinader, en un mensaje publicado en la red social X, expresó sus "buenos deseos" a la líder peruana y destacó el interés de República Dominicana en continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

"Felicito a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su victoria en las elecciones presidenciales. En nombre del pueblo y del Gobierno de la República Dominicana, le deseo el mayor de los éxitos en la alta responsabilidad que asumirá al frente de esa hermana nación", dijo el gobernante caribeño.

El jefe de Estado dijo a Fujimori que su nación muestra la "voluntad" de seguir fortaleciendo los "históricos lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países".

El lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) peruana presentó los resultados finales de la elección al 100 % de actas, donde se confirmó que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez por 49.641 votos en su cuarta postulación a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).