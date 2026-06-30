Al menos doce muertos y 479 personas rescatadas por inundaciones en la capital de Ghana

Los bomberos indicaron que desplegaron unidades de emergencia en varias zonas afectadas para evacuar a residentes atrapados por las inundaciones, que provocaron daños a viviendas, negocios y vehículos, según medios locales.

Las autoridades pidieron a los vecinos de las zonas propensas a inundarse que se mantengan en alerta y sigan las recomendaciones de seguridad, ya que se esperan más lluvias en los próximos días.

Según un comunicado del Ejecutivo ghanés, el presidente, John Dramani Mahama, ordenó al Ministerio de Finanzas liberar 300 millones de cedis (unos 23,2 millones de euros, unos 26,5 millones de dólares) del Fondo de Contingencia para apoyar las intervenciones urgentes de socorro y mitigación.

La mitad se destinará a asistir a personas y comunidades afectadas, mientras que el resto se utilizará para mitigar inundaciones futuras.

“He ordenado a NADMO (Organización Nacional para la Gestión de Desastres de Ghana) identificar a las víctimas afectadas y brindar apoyo inmediato donde sea posible en los próximos días”, dijo Mahama tras realizar un recorrido aéreo por las zonas de desastre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como parte de las medidas de respuesta, el mandatario instruyó el despliegue de personal de las Fuerzas Armadas y la Policía para apoyar las tareas de rescate en curso.

La Agencia Meteorológica de Ghana indicó que Acra registró 333 milímetros de lluvia en lo que va de junio, frente a los 172 milímetros del año pasado y los 85 acumulados en 2024.

“En comparación, la mayor cantidad de lluvia registrada en un solo día el año pasado fue de unos 56 milímetros”, afirmó el presidente.

Mahama instó a los ciudadanos a cambiar de actitud respecto a la eliminación de residuos y la edificación ilegal en los cauces de agua, al tiempo que ordenó la demolición de estas construcciones.

“Las acciones irresponsables de unos pocos individuos terminan poniendo en riesgo a comunidades enteras”, concluyó.

Según la Agencia Meteorológica, para la tarde y noche de hoy se esperan tormentas eléctricas procedentes de Benín que afectarán al centro, norte y sur del país.

En 2015, Acra sufrió inundaciones similares que provocaron la explosión de una gasolinera y dejaron 150 muertos.