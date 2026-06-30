Argentina envía dos aviones adicionales a Venezuela con personal y ayuda humanitaria

Los aviones, un Hércules C-130 y un Embraer ERJ-140, partieron de la base aérea militar de la localidad de El Palomar, en las afueras de Buenos Aires, rumbo al país caribeño.

Entre el personal argentino que integra la delegación viajan equipos de búsqueda así como enfermeros y personal médico, según informaron a EFE fuentes oficiales.

El envío de este martes incluye también equipos de almacenamiento de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocinas de campaña y material de comunicaciones, así como dos perros de búsqueda con sus guías, según precisó en conferencia de prensa el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier.

Este segundo envío se suma al realizado el pasado viernes, cuando Argentina mandó un grupo de 24 brigadistas, incluyendo militares y civiles, entre ellos veterinarios y enfermeros, además de cuatro perros de rescate y equipamiento especializado para colaborar en las labores de asistencia y apoyo ante la emergencia provocada por los sismos.

Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países han llegado a Venezuela en los últimos días para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles de la semana pasada golpearon especialmente a La Guaira, un estado costero central contiguo a Caracas, y han dejado hasta ahora 1.943 muertos y más de 10.500 heridos.

El Gobierno de Argentina desplegó la semana pasada una misión consular humanitaria en Venezuela, donde no cuenta con representación diplomática, para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados por los sismos, al tiempo que informó que hasta el momento han registrado seis argentinos fallecidos.

Además, precisó que ha recibido ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero.