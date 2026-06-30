Argentina reactiva la remediación ambiental de su mayor yacimiento de uranio

"Se reactivaron las tareas de remediación ambiental del complejo minero Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza (oeste), tras asegurar los fondos necesarios para avanzar con el saneamiento de los pasivos históricos de este lugar", informó este martes en rueda de prensa el portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier.

La mina de Sierra Pintada operó desde 1975 y hasta 1997, cuando el entonces gobierno de Carlos Menem (1989-1999) decidió cerrarla a raíz de los altos costes de explotación y una caída de los precios internacionales del uranio.

El plan de remediación ambiental del complejo se puso en marcha en 2019, pero ha sufrido demoras en los últimos años por la falta de recursos suficientes y de coordinación entre el Estado nacional argentino y el de la provincia de Mendoza.

Las tareas de remediación incluyen el tratamiento del agua de cantera, la gestión de residuos sólidos y la recuperación del uranio remanente mediante instalaciones diseñadas con múltiples barreras de protección ambiental.

Ravier destacó que la reactivación de las tareas de remediación "constituye un paso previo e indispensable para la futura reactivación de la minería de uranio en el país y se enmarca en los nuevos lineamientos de política nuclear impulsados por el Gobierno" de Javier Milei.

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Según datos del Gobierno de Mendoza, entre 1975 y 1997 el complejo produjo unas 1.600 toneladas de uranio, equivalentes a cerca del 20 % del recurso total estimado del yacimiento, considerado aún hoy el mayor depósito de uranio conocido de Argentina.

"La minería de uranio es una prioridad absoluta para completar la cadena de suministros de la industria nuclear argentina e insertar al país en la cadena de suministros global mediante la exportación de este metal", afirmó Ravier.

El portavoz dijo que Argentina cuenta con unas 35.000 toneladas de uranio identificadas y recuperables, además de un potencial geológico adicional en regiones como la Cuenca del Golfo San Jorge, Río Negro y Santa Cruz.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería de Argentina, el país tiene una cartera de 21 proyectos de minería de uranio, ninguno de ellos en etapa productiva aún, en las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Cruz.

De todos estos, los más avanzados y que ya cuentan con un estudio de evaluación económica preliminar, son el proyecto Laguna Salada, de la minera canadiense Jaguar Uranium, y el proyecto Ivana-Amarillo Grande, de Ivana Minerals, empresa integrada por la canadiense Blue Sky Uranium y el conglomerado argentino Corporación América.