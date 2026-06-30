Ascienden a 68 los portugueses muertos en Venezuela tras los terremotos

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que, de las 68 víctimas mortales, 59 también tenían nacionalidad venezolana.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles pasado con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1.943 muertos y 10.571, según el último balance de las autoridades venezolanas.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo y afectó Caracas y otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la región más afectada.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.