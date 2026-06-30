BEI financia con 365 millones de euros para impulsar la conexión ferroviaria en Marruecos

El acuerdo fue anunciado por la presidente del BEI, Nadia Calviño, durante un viaje de dos días al país africano durante el cual mantuvo reuniones con varios responsables, entre ellos la ministra de Hacienda, Nadia Fettah, y el canciller, Naser Burita.

"Está claro que Marruecos es un socio estratégico de primer nivel para la Unión Europea y muy especialmente para España y tenemos una cartera muy importante de inversiones en el país", explicó Calviño en declaraciones a la prensa.

Calviño subrayó que en los últimos cuatro años, el BEI ha multiplicado por tres la financiación en Marruecos en varios proyectos, como en infraestructuras de transporte y de gestión de agua, así como proyectos de educación.

"Marruecos juega un papel fundamental en la estabilidad y la seguridad de toda la zona oeste de África y por tanto en la frontera sur de Europa y por eso es fundamental que se sigamos manteniendo una relación positiva y que sigamos en la medida de lo posible invirtiendo en infraestructuras que den oportunidades a la población joven y que den también una mayor estabilidad económica y social en el vecindario de Europa", afirmó.