Ecuador incauta casi media tonelada de droga en una provincia fronteriza con Colombia

El cargamento estaba en el interior de un vehículo tipo camioneta cuyo conductor -según el Ejército- "intentó evadir el control militar", por lo que fue interceptado por las fuerzas de seguridad.

Dentro del vehículo había 432 kilos de marihuana y dos kilos de pasta base de cocaína distribuidos en decenas de paquetes que incautaron los soldados.

El conductor fue identificado como Cedar Ch. ('Javi'), presuntamente vinculado al grupo criminal Los Tiguerones, quien fue detenido para investigaciones.

El Ministerio calculó que la operación representa una "afectación económica estimada en aproximadamente 1,5 millones de dólares" para la banda criminal.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Hasta finales de mayo, en el país se decomisaron más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior.