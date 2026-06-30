EEUU sanciona a individuos y empresas vinculadas al Cartel Jalisco por robo de combustible

Según un comunicado del Departamento del Tesoro, la red adquiría gasolina, diésel y otros combustibles en Estados Unidos para introducirlos ilegalmente en México mediante documentación aduanera falsa, empresas fachada y otras maniobras destinadas a evadir impuestos y así generar "decenas de millones de dólares anuales para el cartel".

"La medida de hoy pone de relieve hasta qué punto los carteles mexicanos se están expandiendo más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, las cuales continúan traficando drogas letales que matan a estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El Tesoro denunció que estos supuestos ladrones, conocidos como 'huachicoleros', utilizan diversos medios para robar combustible y crudo de la petrolera mexicana Pemex, principalmente sobornando a empleados corruptos.

Entre los sancionados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como presunto operador financiero del CJNG y responsable de crear empresas fachada, falsificar documentos aduaneros e importar combustible de manera irregular hacia México.

Las autoridades estadounidenses sostienen que sus operaciones generan decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal.

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También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, presuntamente vinculado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, a las que Washington acusa de participar en el traslado ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes.

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Donald Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste (CDN), el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.