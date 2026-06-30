El euro cae ante las dudas de qué hará el BCE con los tipos de interés

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1417 dólares, frente a los 1,1420 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1394 dólares.

La inflación se enfrió en Alemania, Francia e Italia en junio más de lo esperado debido a la caída de los precios de la energía tras la distensión entre EE.UU. e Irán.

Los precios de consumo armonizados subieron en junio en Alemania un 2,4 % interanual (2,7 % en mayo) en Francia, un 2 % (2,8 % en mayo) y en Italia, un 3 % (3,2 % en mayo).

Las ventas minoristas aumentaron en Alemania en mayo un 1,1 % respecto al mes anterior, y los precios de importación subieron en mayo un 6,8 % respecto al mes anterior, la subida más fuerte desde diciembre de 2022.

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El foro del BCE sobre banca central en Sintra (Portugal) podría dilucidar a los mercados qué va a hacer el BCE el resto del año.

Su presidenta, Christine Lagarde, dijo el lunes por la noche que el BCE se puede centrar "en estabilizar la inflación utilizando los tipos de interés oficiales como herramienta principal".

Lagarde también consideró que el BCE no necesita "actuar con la misma intensidad" con la que subió las tasas de interés tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y 2023.

El BCE puede elevar los tipos de interés para hacer frente a la inflación sin el temor de que el endurecimiento sea una fuente de tensión financiera.

El BCE subió el precio del dinero el 11 de junio en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, algo que no fue un "aumento por precaución", según Lagarde, sino la respuesta a unas perspectivas de aumento de la inflación general y subyacente, y a una proyección que no situaba el retorno de la inflación al 2 % hasta el último trimestre de 2027.

Ante la reciente caída del precio del petróleo, tras el acuerdo de paz provisional entre EEUU e Irán, los mercados han reducido sus expectativas de más aumentos de tasas de interés.

Pese a la caída de los precios de la energía, los mercados y algunos analistas prevén que el BCE subirá sus tasas de interés en septiembre porque la inflación subyacente se sitúa alrededor del 2,5 % interanual en la zona del euro, muy por encima del objetivo.

Los mercados consideran que el BCE no tiene prisa en subir los tipos de interés y descuentan que en julio los mantendrá, ya que la relajación de las tensiones en Oriente Medio ha llevado a una fuerte caída de los precios de la energía.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1383 y 1,1420 dólares.