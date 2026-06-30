El mayor apagón de este martes en Cuba dejará a un 65 % de la isla a la vez sin energía

Cuba atraviesa desde hace dos años una profunda crisis energética agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU.. El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica".

Según un informe de la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, en La Habana los apagones alcanzan desde hace más de un mes las 22 horas continuas diariamente, lo que ha avivado el descontento social y se han reportado protestas pacíficas, quemas de basura en las calles y cacerolazos en varios municipios de la capital cubana.

La UNE prevé para el horario de mayor demanda (tarde-noche) de este martes una capacidad de generación de 1.148 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

De esta forma -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.052 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.082 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Washington.

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Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba, responsables del 40 % del mix, fueron construidas en su mayoría durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado y, con un déficit crónico de inversiones y mantenimientos, sufren frecuentes averías.

Consecuencia de ello, en esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación del país se mantienen sin aportar energía. Esta fuente se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima desde enero.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con apoyo chino.

El Gobierno cubano ha denunciado que las sanciones estadounidenses suponen una "asfixia energética" a la isla.

De acuerdo con sus cálculos de expertos independientes, Cuba requiere de unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.