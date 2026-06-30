El presidente de Georgia asistirá a los funerales del iraní Ali Jameneí

"El presidente georgiano, Mijaíl Kavelashvili, asistirá al funeral del ayatolá Ali Jamenaí junto con otros líderes regionales, incluidos los de Turquía, Azerbaiyán, Armenia y otros países", anunció la administración presidencial georgiana, sin especificar la fecha en la que el mandatario partirá a Irán.

El país persa anunció previamente que el 4 de julio comenzarán los funerales del líder supremo en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, fue asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán junto con otros altos cargos iraníes, por lo que su hijo Mojtaba Jameneí fue nombrado su sucesor el 8 de marzo.