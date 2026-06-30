El presidente entrante de Caricom llama a fortalecer la unidad y la resiliencia del Caribe

Pierre, quien asumirá la Presidencia de Caricom del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026, aseguró que durante su mandato buscará seguir acercando a los ciudadanos la organización de integración regional, compuesta por 15 países caribeños.

En su opinión, esto debe ser "visible y palpable" no solo en reuniones y declaraciones, sino también en las comunidades, escuelas, empresas, hogares y en las oportunidades disponibles para cada ciudadano caribeño.

"El Caribe es más fuerte cuando trabajamos juntos, hablamos con propósito y respetamos las voces y contribuciones de cada Estado miembro. Nuestra diversidad de culturas, idiomas, tradiciones y experiencias es una de nuestras mayores fortalezas", subrayó.

Por otro lado, Pierre abogó por impulsar la acción climática, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, apoyar el crecimiento económico, adoptar la transformación digital, ampliar las oportunidades de comercio e inversión y mejorar la circulación de personas entre los países de la organización.

"Cada ciudadano caribeño debe verse reflejado en la agenda regional y sentir que Caricom trabaja para mejorar su vida, ampliar sus oportunidades y fortalecer su futuro", agregó.

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Al respecto, Pierre señaló que el éxito de Caricom debe medirse, en última instancia, por cómo los ciudadanos sienten los beneficios de la integración en su vida diaria.

"Una integración que nuestra gente no percibe no perdurará. Juntos, podemos construir una Comunidad del Caribe más unida, más inclusiva, más resiliente y mejor preparada para el futuro", concluyó.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.