Exrehén israelí en Gaza celebra la muerte de su captor: "Diviértete en el infierno"

"Este es Talal Abd Al Aal. O, como yo lo conocía, Abu Yusuf. Este es el hombre que pesaba cien kilos y saltaba sobre mi cuello cuando estaba desnutrido", escribió Braslavski en Instagram junto a un vídeo en el que aparece descubriendo en una llamada telefónica la muerte de su captor, perteneciente a la Yihad Islámica Palestina.

Braslavski fue uno de los últimos 20 rehenes que fueron liberados de Gaza el pasado 13 de octubre, al inicio del actual alto el fuego en el enclave unos días después de cumplir dos años en cautiverio.

Fue uno de los rostros del maltrato a los secuestrados en Gaza en Israel pues apareció en varios vídeos difundidos por Hamás y la Yihad Islámica en los que se le mostraba visiblemente mal alimentado y en algunas ocasiones llorando y muy afectado psicológicamente.

En entrevistas recientes también ha denunciado haber sido agredido sexualmente por sus captores, con desnudos forzosos llegando a ser atado de sus genitales.

"Este es el hombre que me forzó, cuando estaba atado de manos y pies con moratones en todo mi cuerpo y muy cerca de la muerte, a abrir la boca y me escupió dentro", continúa en el texto en redes.

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"Este es el hombre que, por sus órdenes y con sus propias manos, abusó de mí y casi me mató varias veces. Este es él", sigue.

En el vídeo publicado en su perfil de Instagram, Braslavski aparece conduciendo y hablando por teléfono, visiblemente emocionado durante la conversación.

"¿Te acuerdas de que me dijiste que le diera un mensaje al Shin Bet (la inteligencia interior israelí)? Que les sacabas el dedo (corazón) a sus drones y no les tenías miedo? El mensaje ha sido entregado, diviértete en el infierno hijo de puta", concluye.

El Ejército de Israel anunció este martes en un comunicado la muerte de Talal Yaber Mohammed Abd Al Aal, de quien asegura que dirigía una célula de Yihad Islámica que se infiltró en Israel el 7 de octubre de 2023, cuando Braslavski fue secuestrado junto a otras 250 personas.

Abd Al Aal murió el domingo en un ataque en el sur de Gaza, según las fuerzas armadas israelíes.