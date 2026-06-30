Israel felicita a Keiko Fujimori por su victoria en las presidenciales peruanas

"Le deseo mucho éxito. Perú e Israel son amigos cercanos que comparten valores comunes y confío en que juntos seguiremos fortaleciendo nuestros lazos y promoviendo la cooperación en muchos ámbitos para beneficio de ambos pueblos", aseguró Saar.

La derechista Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, y comentó el lunes que recibía los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país "dividido".

El lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó los resultados finales de la elección al 100 % de actas, donde se confirmó que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez por 49.641 votos en su cuarta postulación a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).