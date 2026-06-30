La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,26 %

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 0,09 %, a 131.711.289,86 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Ternium (-2,2 %) y Edenor (-1,7 %), mientras que las que más subieron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (+1,4 %) y Cresud (+1,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta 0,6 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 426 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.500 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.478 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.515 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,2 %, a 1.557,72 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,8 %, a 1.521,37 pesos por unidad.