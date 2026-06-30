La Comisión Europea estudia endurecer más la concesión de visados a ciudadanos rusos

El portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, preguntado en rueda de prensa sobre una información en la prensa rusa en relación a una prohibición total de expedición de visados como forma de desestabilización a las elecciones legislativas del 20 de septiembre, sostuvo que el Ejecutivo comunitario desea "que la población y los ciudadanos rusos tengan la oportunidad de celebrar unas elecciones libres y justas".

Y añadió que el Ejecutivo estudia "la posibilidad de añadir medidas restrictivas adicionales y específicas en materia de visados, como parte de la próxima revisión del código de visados".

"Seguiremos abordando los riesgos de seguridad derivados de las acciones hostiles de terceros países proponiendo la introducción de medidas restrictivas específicas en materia de visados", agregó Lammert.

En 2022, tras el inicio de la agresión rusa a Ucrania, la UE suspendió por completo el acuerdo para facilitar visados con Rusia, mismo año en el que se adoptaron directrices para que los Estados miembros dieran menor prioridad a los visados para ciudadanos rusos y "se centraran en la seguridad y los controles fronterizos", recordó el portavoz.

Además, el pasado mes de noviembre se aprobaron nuevas medidas sobre los visados de entradas múltiples, que los ciudadanos rusos ya no pueden obtener.

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Fruto de estas medidas "se ha producido una disminución masiva de los visados expedidos a ciudadanos rusos en los últimos años", aseguró Lammert.