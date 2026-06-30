La Fiscalía acusa a un sobrino del presidente de Zimbabue de agresión sexual a un menor

"El acusado es un joven de 23 años, hijo de uno de los hermanos del presidente, acusado de cometer el delito en una casa de la familia en Harare, entre el 21 de abril y el 13 de mayo de este año", declaró a EFE un funcionario de la NPA bajo condición de anonimato.

La misma fuente aseguró que se trata de un caso "sumamente delicado", y que la identidad del acusado no ha sido revelada "para proteger a la víctima", familiar del presunto agresor.

El sobrino de Mnangagwa compareció este lunes ante el juez Jessie Kufa, del Tribunal de Magistrados de Harare, que le concedió libertad bajo fianza de 100 dólares (unos 87 euros).

Según la misma fuente, el niño fue supuestamente agredido cuando se encontraba alojado en casa de familiares de su padre durante las vacaciones escolares.

La agresión salió a la luz cuando el menor regresó a casa de sus padres, donde sus progenitores detectaron comportamientos extraños.

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"La madre lo interrogó y él reveló que había sido agredido por el acusado, lo que llevó a los padres a denunciar el asunto a la Policía, que investigó el caso y dio lugar a un proceso judicial", explicó la citada fuente.

El menor fue sometido a un examen médico, que será presentado como prueba durante el juicio, toda vez que el caso ha sido aplazado hasta el próximo 14 de julio.

Mnangagwa, de 83 años, llegó al poder en 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe, quien había ocupado la Presidencia desde 1987.

El mandatario fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición.