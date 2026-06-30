La ONU aprueba una reforma financiera para mejorar su liquidez y "evitar el colapso"

La medida busca reforzar la estabilidad financiera del organismo en un contexto de persistentes tensiones de liquidez, y también evitar ajustes contables que reducían la disponibilidad real de recursos para las operaciones de Naciones Unidas, especialmente las misiones de mantenimiento de la paz.

La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, afirmó en un comunicado que con esta decisión se evita "el inminente colapso financiero de la ONU" al "modernizar una regla financiera obsoleta de 75 años que durante demasiado tiempo ha socavado la estabilidad de la organización".

Baerbock añadió que la medida tiene efectos concretos en el terreno, al señalar que "más de 900 millones de dólares destinados a operaciones de paz no tendrán que ser acreditados, y ayudarán a proteger a civiles y mantener los ceses de hostilidades".

El secretario general, António Guterres, celebró también la decisión que, dijo en otra nota, permitirá "una gestión más estable" de los recursos.

"Esta decisión nos permitirá gestionar los recursos de manera más previsible y responsable y mejorar la ejecución de los mandatos", afirmó.

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Guterres subrayó que la reforma es "crítica para la continuidad operativa, especialmente para las operaciones de mantenimiento de la paz", y que beneficiará a su sucesor, que será nombrado a finales de este año, al evitar la obligación de devolver fondos que, en muchos casos, "ni siquiera habían sido recibidos".