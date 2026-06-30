Las empresas chinas, las que menos concretan compromisos de responsabilidad corporativa

En un informe publicado este martes coincidiendo con el 50 aniversario de sus principios directores sobre la conducta responsable de las empresas, la OCDE señala que de las 10.000 mayores compañías del mundo que cotizan en bolsa, un 69 % han asumido compromisos sobre alguno de los criterios de responsabilidad.

Las empresas europeas son las que en términos relativos más han formalizado esos criterios, en particular contra la corrupción (un 86 % del total), sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (84 %), sobre los derechos humanos (84 %), contra el uso del trabajo forzado (83 %), contra la explotación laboral de niños (82 %) o por la libertad de asociación (72 %).

Sobre cuestiones de biodiversidad, únicamente un 37 % de los grupos empresariales del Viejo Continente que cotizan en el mercado han desarrollado compromisos.

Pero las cifras de las empresas europeas quedan muy por delante de las chinas, ya que sólo un 31 % de éstas últimas han asentado compromisos contra la corrupción, un 33 % contra la explotación infantil, un 32 % contra el trabajo forzado, un 16 % sobre los derechos humanos, un 12 % sobre la biodiversidad y un 10 % sobre la libertad de asociación.

Las empresas estadounidenses son las que, como bloque, más han trabajado las cuestiones de lucha contra la corrupción (un 91 %), aunque en el resto de los criterios quedan por debajo de las europeas y también de las latinoamericanas.

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Entre las de América Latina, los compromisos más frecuentes son los que tienen que ver con la acción contra la corrupción (un 74 %), los derechos humanos (71 %), las emisiones de gases de efecto invernadero (70 %), la lucha contra la explotación infantil (69 %), la acción contra el trabajo forzado (68 %) y la libertad de asociación (63 %).

Respecto a los 52 Estados que han suscrito los principios directores de la OCDE (entre los que hay una quincena que no pertenecen a la organización) un 67 % han adoptado una reglamentación sobre el deber de vigilancia de sus empresas.

En muchos casos, se trata de legislación que les obliga a publicar informaciones sobre sostenibilidad o sobre el ejercicio del deber de vigilancia razonable.

Un total de 29 países de esos 52 indican disponer de incitaciones para promover la puesta en marcha de los criterios de responsabilidad, que pueden ser un acceso preferente a subvenciones u otra forma de apoyo financiero en función de la efectividad en su cumplimiento.