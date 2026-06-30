León XIV refuerza y actualiza el órgano de supervisión financiera del Vaticano

La reforma fue aprobada mediante un quirógrafo fechado el 25 de junio y supone una revisión del modelo de gobernanza de la ASIF, creada en 2010 por Benedicto XVI como Autoridad de Información Financiera (AIF) y reformada en 2020 por el papa Francisco, que incorporó a su denominación el término "supervisión".

El cambio más significativo es la desaparición de los órganos colegiados tradicionales de la entidad: se eliminan por completo el Consejo Directivo y la figura del presidente de la autoridad.

A partir de ahora, el poder y la representación legal de la ASIF se concentrarán de forma vertical en la figura del director, que será nombrado directamente por el papa por un periodo de cinco años y asumirá la responsabilidad operativa y regulatoria.

Para equilibrar este cambio, la reforma prevé la creación de un cuerpo de consultores propuestos por el director y nombrados por el papa a través de la Secretaría de Estado por cinco años.

Este equipo estará respaldado también por la nueva figura transversal del Jefe de Asuntos Jurídicos.

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La nueva norma regula también los periodos de Sede Vacante tras la muerte o renuncia de un pontífice. En ese caso, el director cesará automáticamente y el subdirector asumirá de inmediato la gestión ordinaria del organismo.

Asimismo, refuerza la autonomía de la ASIF en sus tres áreas operativas (inteligencia financiera, supervisión prudencial y regulación contra el blanqueo), pero establece un nexo de rendición de cuentas directa ante el Consejo de Economía de la Santa Sede, órgano al que la Autoridad deberá presentar su presupuesto y un informe anual de actividades.

Los estatutos aprobados por León XIV mantienen también la obligación de publicar un informe anual sobre la actividad de la ASIF, que será difundido a través de su página web institucional.