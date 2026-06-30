Mamdani logra 'in extremis' su primer acuerdo presupuestario para Nueva York

Mamdani y la portavoz del concejo, Julie Menin, escenificaron hoy el acuerdo con un apretón de manos "tras largas noches y un trabajo minucioso", dijo el edil.

La ley estipula que el nuevo presupuesto debe entrar en vigor antes de la medianoche de este martes, cuando arranca el nuevo año fiscal.

El pasado mes de mayo, el alcalde presentó su propuesta presupuestaria de 124.700 millones de dólares para el próximo año fiscal, en la que destacaba el equilibrio y el aumento de aportaciones del Estado, gobernado por la demócrata Kathy Hochul, para reducir el déficit heredado de su predecesor, el también demócrata Eric Adams.

Desde entonces, el concejo municipal ha celebrado numerosas reuniones para lograr un acuerdo que convenciera al demócrata socialista Mamdani con la portavoz, que pese a ser del mismo partido es de corte más moderado.

Finalmente, acordaron un presupuesto municipal de 125.800 millones de dólares en el que, según Mamdani, se contemplan "inversiones históricas en vivienda asequible" tras ampliar las ayudas al alquiler y la creación de un nuevo programa de vales de vivienda por valor de 175 millones de dólares.

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Uno de los principales escollos de la negociación de las cuentas ha sido el subsidio de vivienda CityFHEPS, un programa de vales de ayuda para el alquiler de la ciudad diseñado para salir de los refugios, encontrar un hogar permanente o evitar ser desalojados.

Aunque Mamdani defendió en campaña la ampliación del programa, dio marcha atrás cuando llegó al poder en un intento de reducir el enorme déficit que enfrenta la ciudad, "el mayor desde la Gran Recesión".

El acuerdo incluye también una ampliación del 200 % en los programas de transporte público asequible, hasta 1.000 dólares para cada alumno de guardería, fondos para un portal sobre los riesgos del aire tras los atentados del 11 de septiembre y una mayor dotación para la universidad pública CUNY.

Además, se compromete a aportar 350 millones de dólares a la Reserva General de la ciudad.

Mamdani celebró haber logrado un presupuesto equilibrado "sin recurrir a la austeridad", gracias al apoyo financiero del Gobierno estatal y a nuevas fuentes de ingresos, entre ellas el impuesto a las viviendas de lujo que no constituyen la residencia habitual de sus propietarios, una de sus principales medidas para gravar a los contribuyentes con mayor patrimonio.