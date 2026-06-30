México envía plantas eléctricas de emergencia y prepara barco con ayuda para Venezuela

"Hoy se envían las plantas de emergencia y algunos otros equipos e insumos también aprovechando que viajan, se van en avión”, indicó durante su conferencia matutina, a la vez que apuntó que continúan las gestiones con autoridades venezolanas para identificar las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

Sheinbaum indicó que "el responsable del grupo que va por parte de la Secretaría de la Defensa" se reunió "con autoridades tanto militares como civiles de Venezuela para poder conocer qué otras necesidades de manera directa tienen, coinciden con las que nos envió la embajada”.

“Van a enviarse alrededor de ocho, siete u ocho plantas, siete plantas de luz, que salen en un avión el día de hoy para llegar allá de emergencia”, afirmó.

Asimismo, indicó que el Gobierno mexicano trabaja en la organización de un envío marítimo para trasladar más apoyo humanitario.

“Estamos preparando un barco con la Secretaría Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha estado haciendo también por distintas instituciones, incluso la embajada de Venezuela en México, (para que) pueda recogerse y llevarse una parte en avión y otra parte ya por barco”, explicó.

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Las declaraciones ocurren un día después de que la mandataria revelara que el Gobierno mexicano recibió una solicitud formal de apoyo adicional por parte de las autoridades venezolanas.

Según explicó entonces, la petición incluyó plantas potabilizadoras de agua, generadores eléctricos y alimentos no perecederos para las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles pasado.

El lunes, Sheinbaum también informó que las brigadas mexicanas de rescate desplegadas en territorio venezolano continúan participando en las labores de búsqueda y salvamento.

De acuerdo con la presidenta, el secretario de la Defensa Nacional le reportó que rescatistas mexicanos lograron salvar a dos personas y que actualmente permanecen en el país sudamericano 250 elementos especializados.

México ha mantenido comunicación permanente con las autoridades venezolanas tras la tragedia, incluida una llamada telefónica entre Sheinbaum y la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en la que la mandataria mexicana expresó la solidaridad de su Gobierno y del pueblo mexicano ante la emergencia.