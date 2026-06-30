Paraguay hace votos para que Venezuela continúe "hacia un camino de democracia plena"

"Hago votos de esperanza de que continúe Venezuela hacia un camino de la democracia plena, y que ese país vuelva a vivir la prosperidad", dijo Peña durante su discurso de apertura de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se celebra en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a la capital Asunción.

Asimismo, el mandatario expresó su deseo de que Venezuela vuelva a integrarse de forma plena en el bloque de integración regional del que, afirmó, "lastimosamente hoy se encuentra alejado".

El Mercosur, que formaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012.

Pero en 2017, el bloque invocó su "cláusula democrática", es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspender al país caribeño por la represión de las protestas antigubernamentales contra el entonces presidente Nicolás Maduro y el llamado que este hiciera para instalar una Constituyente, que asumió los poderes del Legislativo que controlaba la oposición.

A finales de marzo pasado, el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme, afirmó que su país impulsaría el retorno de Venezuela durante la Presidencia pro témpore del bloque, algo que finalmente no ocurrió.

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Uruguay, que recibe de manos de Paraguay el liderazgo semestral del Mercosur, dijo la semana pasada a EFE a través de su vicecanciller, Valeria Csukasi, que en este momento no existe ninguna petición formal de anexión al bloque, cerrando las puertas a la restauración de Venezuela como miembro de pleno derecho.