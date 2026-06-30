Perú y Guatemala celebran la entrada en vigor de su tratado de libre comercio

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú informó en un comunicado que ambos países celebraron el acuerdo en un acto oficial realizado en el Ministerio de Economía de Guatemala, encabezado por la ministra de dicha cartera, Gabriela García.

Entre 2020 y 2025, el intercambio comercial entre Perú y Guatemala alcanzó 1.216 millones de dólares, lo que evidencia "el potencial de crecimiento de la relación comercial entre ambos países.

En 2025, el comercio alcanzó aproximadamente 206 millones de dólares, lo que situó a Guatemala como el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica.

Para Guatemala, el tratado abre nuevas oportunidades para ampliar las exportaciones de productos como medicamentos, confitería, papel, cartón, manufacturas de aluminio, salsas y preparaciones alimenticias.

Mientras que para Perú podrá fortalecer su presencia en el mercado guatemalteco con una oferta exportable que incluye uvas, arándanos, cítricos, espárragos, café, cacao, textiles y diversas manufacturas, aprovechando el acceso preferencial que brinda el acuerdo.

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"Desde el inicio de esta administración, la entrada en vigor de este tratado fue una prioridad para el Ministerio de Economía. Hoy, este esfuerzo conjunto se traduce en una valiosa oportunidad para que las empresas guatemaltecas amplíen su presencia en Sudamérica", afirmó García.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior de Perú, César Llona, expresó que con la entrada en vigor del TLC ambos países sellan "un compromiso de desarrollo, prosperidad compartida y hermandad".

"Bajo este nuevo marco normativo, nuestras exportaciones, lideradas por productos bandera como las uvas frescas y mandarinas, consolidarán su posicionamiento en el mercado guatemalteco. Asimismo, el acuerdo contribuirá a atraer inversión extranjera directa, especialmente en actividades con capacidad de generar valor agregado, empleo formal y encadenamientos productivos", indicó Llona.

El TLC entre Perú y Guatemala fue suscrito el 6 de diciembre de 2011 y ratificado por el Congreso guatemalteco en 2013.

Tras diversos procesos técnicos y jurídicos, ambos países retomaron el proceso en 2024, logrando consensuar un protocolo modificatorio que permitió destrabar su puesta en vigencia.