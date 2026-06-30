Puerto Rico coordina respuesta humanitaria ante posible traslado de pacientes de Venezuela

Ramos explicó que desde hace varios días están en comunicación oficial y continua con el Ejército de Estados Unidos, entidad que ha impartido las instrucciones operacionales para el posible traslado de pacientes desde Venezuela hacia Puerto Rico.

"Hemos coordinado directamente con el Ejército de EE.UU. para asegurar que cada transferencia, de darse, se realice bajo criterios médicos claros, protocolos estrictos de control, documentación completa y con la autorización previa del Departamento de Salud y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM)", detalló.

Como parte del procedimiento establecido, el hospital de origen en Venezuela deberá completar y presentar una plantilla clínica estandarizada, la cual será compartida con la base del Ejército de EE.UU.

Esa información será remitida a la Sala de Emergencias del Centro Médico de Puerto Rico para su evaluación individualizada y para determinar, conforme a la disponibilidad de recursos especializados en cada momento, los servicios que el paciente pudiera requerir.

Únicamente tras la aceptación formal por parte de ASEM corresponderá al Ejército ejecutar el traslado hasta Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU.

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Por su parte, el director ejecutivo de ASEM, Regino Colón, indicó que el Centro Médico mantiene protocolos clínicos actualizados para la evaluación y manejo de este tipo de casos.

"Constantemente realizamos simulacros ante posibles emergencias, tanto locales como internacionales, y esa preparación nos permite responder de manera ordenada", dijo Colón, quien recordó que ya atendieron situaciones similares de referido internacional tras el paso del huracán Irma por las Islas Vírgenes en 2017.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en Venezuela asciende a 1.943 y la de heridos a 10.571, según informó este martes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Rodríguez explicó que 6.461 personas han sido rescatadas y que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.

Los seísmos de la semana pasada afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, en particular la zona costera de La Guaira.